День 20.02.2020 войдет в историю, как свидетельство небывалого кризиса морали и запасов интеллекта. Такое заявление сделал на своей странице в соцсети известный врач Евгений Комаровский, говоря о не красящих украинцев событиях, которые развернулись вокруг прибывшего из Уханя самолета с эвакуированными на родину гражданами Украины.

"Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все", - написал в соцсети Евгений Комаровский.

Также он добавил, что грипп, столбняк, корь, туберкулез, сифилис, коклюш и другие не менее распространенные в Украине болезни оказались для многих украинцев менее опасными, чем прибывшие из Уханя наши абсолютно здоровые соотечественники.

"Наших абсолютно здоровых соотечественников, волею судеб оказавшихся там, где из 1 400 000 000 человек заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина. Т.е. когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся…" - добавил Комаровский.

Также в своем посте известный врач поделился мнением о украинской медреформе.

"Вся суть медреформы - как не нарушить конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег. Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует. Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и пока они будут думать как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать, то что уже построено", - считает Комаровский.

Фото: facebook.com

Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей.

На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТРов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.