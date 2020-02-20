В случае, если у кого-то из прилетевших из Китая людей, которых разместят на карантин в медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области, обнаружат подозрение на коронавирус, срок пребывания в обсервации остальных эвакуированных продлят.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, предполагается, что 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним ребенком, молодая пара и 20-летние студенты, а также 27 иностранцев, пробудут в "Новых Санжарах" 14 дней. Через две недели те, у кого не будут выявлены симптомы коронавируса, смогут вернуться домой. Иностранцы будут иметь возможность отправиться в свои страны.

В случае, если у кого-то обнаружат подозрение на коронавирус, по данным правительства, срок пребывания всех остальных эвакуированных граждан продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого заподозрят заболевание.

Напомним, сейчас украинцев из Китая уже везут в Новые Санжары. На улицах поселка военная техника и массовые беспорядки. "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

Также мы писали о том, что в бунтующие Новые Санжары прибыл Аваков.