Парень американской актрисы Хейден Панеттьери Брайан Хикерсон снова избил свою возлюбленную на День святого Валентина 14 февраля, после чего изолировал ее от родных и близких.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Как отмечается, мужчину арестовали после избиения Панеттьери 14 февраля, однако он практически сразу же вышел под залог, заплатив всего пять тысяч долларов. Затем он якобы изолировал актрису от внешнего мира.

По мнению близких Панеттьери, она находится в опасности со своим бойфрендом. Мужчина много пьет и уже не первый рах поднимает на нее руку. Причина, по которой Хикерсон якобы избил актрису накануне неизвестна. Сообщается что на момент прибытия полиции, мужчина в пьяном виде находился под домом, а сама Панеттьери была закрыта изнутри.

Напомним, мужчину уже задерживали за домашнее насилие 9 месяцев назад. Также мы писали, что экс-невеста Кличко-младшего после избиения новым бойфрендом решила покинуть Лос Анджелес.