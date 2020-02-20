Кандидат в президенты США, миллиардер Майкл Блумберг, который недавно обменялся с президентом Дональдом Трампом оскорблением в соцсетях, готов платить по $2,5 тыс. в месяц за похвалы в соцсетях.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, на начальном этапе подобные услуги миллиардеру будут оказывать около 500 человек из штата Калифорния.

Соискателям необходимо ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях сообщения в поддержку Блумберга, а также заниматься агитацией среди своих друзей и знакомых с помощью СМС-сообщений. 20-30 часов такой работы в неделю оплачиваются по тарифу $2,5 тыс. ежемесячно, указывает газета.

По оценкам издания, на такой шаг Блумберг пошел в преддверии первичных выборов, которые пройдут 3 марта в Калифорнии. Если такая форма агитации будет успешной, она в течение предвыборной гонки может быть применена и в других штатах. При этом, по оценкам газеты, она может стоить Блумбергу "миллионы долларов".

Напомним, что демократ Блумберг начал платить за рекламу на Facebook втрое больше, чем Трамп.

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