Появились фото номера госпиталя, в котором расположат эвакуированных из Уханя украинцев
Антон Геращенко показал фотографии с места госпитализации эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран в Новых Санжарах под Полтавой.
Пост появился на странице Замминистра МВД в Facebook.
Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко
"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры", - заявил чиновник.
Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко
Геращенко отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат все необходимые меры безопасности на время карантина.
Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко
Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко
"Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на родине своих сограждан. А может и нет", - заявил Геращенко.
Скриншот: Антон Геращенко в Facebook
Ранее мы писали, что глава МВД Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары в связи с госпитализацией там эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.
При этом жители города еще со вечера продолжают митинговать из-за прибытия эвакуированных людей из Китая.