Антон Геращенко показал фотографии с места госпитализации эвакуированных из Уханя украинцев и граждан других стран в Новых Санжарах под Полтавой.

Пост появился на странице Замминистра МВД в Facebook.

Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры", - заявил чиновник.

Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко

Геращенко отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат все необходимые меры безопасности на время карантина.

Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко

Госпиталь в Новых Санжарах. Фото: Антон Геращенко

"Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на родине своих сограждан. А может и нет", - заявил Геращенко.

Скриншот: Антон Геращенко в Facebook

Ранее мы писали, что глава МВД Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары в связи с госпитализацией там эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

При этом жители города еще со вечера продолжают митинговать из-за прибытия эвакуированных людей из Китая.