Глава МВД Арсен Аваков в четверг, 20 февраля, прибыл в Новые Санжары в Полтавской области из-за ситуации с эвакуированными из китайского Уханя украинцами.

Об этом сообщают в Полтавской ОГА.

Арсен Аваков в Новых Санжарах. Фото: adm-pl.gov.ua

Арсен Аваков обсудил текущую ситуацию с председателем облгосадминистрации Олегом Синегубовым. "Эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", – заверил глава МВД.

Видео: YouTube/Новини Полтавщини

Напомним, Министерство внутренних дел Украины сообщило, что эвакуированных украинцев из Китая доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". В самих Новых Санжарах местные жители со вечера 19 февраля продолжают митинговать за прибытия эвакуированных людей из Китая.

Ранее "Страна" подробно рассказала, что сейчас происходит в Новых Санжарах, где начался бунт против размещения украинцев из Китая.