Американский информатик и программист Ларри Теслер скончался в возрасте 74 лет. Теслер известен тем, что изобрел команды для компьютера "вырезать", "скопировать" и "вставить".

Об этом пишет BBC.

В 60-х годах Теслер изучал информатику в Стэнфордском университете, потом работал в Apple, где стал вице-президентом. Ученый принимал участие в разработке ряда программ, в частности, для первых компьютеров Macintosh и Lisa. Также Теслер работал в компании Xerox.

Благодаря его изобретениям, знаменитым Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v), пользоваться персональными компьютерами стало гораздо проще и легче.

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