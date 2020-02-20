Украинцы, которые отказались от эвакуации из Китая, говорят, что предполагали, что на родине их могут начать травить, и именно поэтому они сделали такой выбор.

Об этом одна из оставшихся в Китае украинок Кристина Раду сообщила в комментарии изданию "Йод".

Кристина живет в городе Ичан, который уже почти месяц закрыт на карантин, но она говорит, что в Китае чувствует себя безопаснее, чем в Украине.

"Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в родной стране из-за травли. Честно, я очень огорчена. На самом деле, слезы на глазах", - сказала Кристина.

По ее словам, украинцы не понимают, что эвакуированные граждане - такие же, как и они. Кроме того, она полагает, что, очевидно, жители регионов Украине не понимают, что прилетевшие из Китая люди ничем не больны. Девушка не понимает, "насколько нужно быть пустоголовыми", чтобы подобным образом реагировать на ситуацию .

"Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают... Поэтому я и не полетела. Это связано только с этим", - сообщила Кристина Раду.

По ее словам, в Китае о людях больше заботятся, например, обрабатывают воздух специальным средством. А если до Украины дойдет этот вирус, она не уверена, что окажется здесь в такой же безопасности.

Напомним, эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы прилетели в Харьков днем 20 февраля. Сейчас их везут в Новые Санжары, где в медцентре Нацгвардии их разместят на двухнедельный карантин. На улицах поселка военная техника и массовые беспорядки. "Страна" ведет онлайн-трансляцию происходящего.

Также мы писали о том, как украинка отказалась эвакуироваться из Уханя из-за собаки, которую не разрешили взять на борт.