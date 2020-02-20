"Нафтогаз" с 1 марта может прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления. Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Уточняется, что общая сумма задолженности теплопоставщиков перед "Нафтогазом", которую они должны погасить до 25 февраля, составляет 3922,8 миллиона гривен. В случае неуплаты средств "Нафтогаз" не будет иметь права поставлять газ должникам.

Задолженность образовалась у теплопоставщиков, расположенных в 14 областях Украины: Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон, Хмельницкий.

"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз" подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - говорится в сообщении компании.

Скриншот: naftogaz.com

Ранее "Страна" писала о том, почему в Украине начали повышать тарифы на отопление и сколько теперь насчитают в платежках за январь.

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