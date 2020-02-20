Для справедливого расследования преступлений на Майдане необходимо отменить закон об амнистии участников Революции достоинства в Киеве.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью изданию "Левый Берег".

Так, по мнению чиновницы, этот закон противоречит реализации Уголовно-процессуального кодекса и не обеспечивает условий для расследования убийств правоохранителей на Майдане.

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал. Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - считает Венедиктова

Глава ведомства заявила, что Госбюро уже разработало проект закона о заочном осуждении и направили его всем главам фракций и председателю комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", - отметила Венедиктова.

Напомним, что недавно следователи Государственного бюро расследований отдела по "делам Майдана" задержали экс-бойца спецподразделения "Омега". Его подозревают в убийстве протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

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