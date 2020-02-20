Ситуация с эвакуацией из Китая - это приговор всем реформаторам системы здравоохранения. Такое мнение высказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам сегодняшние события, развернувшиеся вокруг прибывшего из Уханя самолета с украинцами. Об этом сообщается на сайте политсилы.

По его словам, протесты в разных регионах против размещения эвакуированных свидетельствуют о недоверии людей к сегодняшней власти, в том числе и руководству Минздрава.

"Чиновники не могут гарантировать, что не произойдет вспышки заболевания. Во власти нет авторитетных специалистов, которые могу объяснить людям на местах, как их защитят. Конечно, мы должны были позаботиться о наших гражданах. Но кто в правительстве принял решение, что мы должны эвакуировать еще и иностранцев, нести ответственность за их жизни и сделать Украину транзитной карантинной зоной? Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют", - сказал Юрий Бойко.

Также он добавил, что главная проблема в украинском здравоохранении - это хаос в отрасли из-за продолжающейся медреформы.

"Санэпидслужбу, которая располагала средствами для локализации и предотвращения возможных эпидемий, ликвидировали. Нужно искать специалистов, восстанавливать эту систему и прекращать бардак и хаос в медицине. Властям нужно не людей осуждать за то, что они волнуются за свое здоровье и здоровье своих близких, а навести порядок в медицине и отменить бездарную реформу", - считает Юрий Бойко.

По мнению политика, необходимо срочно менять состав штаба по борьбе с коронавирусом, включать туда специалистов, которые могут оперативно внедрить все передовые международные наработки по профилактике и противодействию эпидемии, подготовить необходимые ресурсы и персонал. Именно компетентные действия профессионального штаба остановят панику, спровоцированную властью.

"Мы считаем, что за такую подготовку и проведение эвакуации чиновники должны ответить своими должностями. Безответственное правительство должно быть отправлено в отставку", - заявил Бойко.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей.

На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТРов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.