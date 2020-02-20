Эвакуированные из Китая граждане во время полета из Уханя находились в хвостовой части самолета. Все они были в масках, при этом на борту не было ни одного человека с повышенной температурой тела.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист телеканала "Украина 24" Александр Махов.

Александр рассказал, что сам самолет был поделен пополам: в одной части экипаж, медики, и он, затем буферная зона, чтобы ее пройти - нужно одевать специальный костюм, очки, респираторы.

"Пассажиры и экипаж в порядке. С температурой нет никого. Медики все контролируют. Уставшие, конечно. Более суток никто не спит. Документы уже подписаны на обсервацию", - сообщил он.

Также он сообщил, что весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов, так как бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих - "потому что Украина своих не бросает". И добавил: "Позорище".

Фото: facebook.com

Отметим, что в Полтавской области начались массовые беспорядки. Местные жители не хотят пускать к себе на карантин украинцев, которых сегодня привезли самолетом из Китая.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.