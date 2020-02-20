Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно говорил о готовности заняться политикой, стал членом Партии роста.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Шнуров 20 февраля побывал на встрече главы российской Партии роста, бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова с руководителями региональных отделений.

В рамках мероприятия музыкант ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться от партии в Госдуму РФ на выборах 2021 года.

"В планах пока такого может и нет, а может и есть. Надо дожить до этих выборов", - сказал Шнуров. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Znak.com.

Отметим, согласно данным из открытых источников, Партия Роста - это российская либерально-консервативная политическая партия. Создана в феврале-марте 2016 года на базе партии "Правое дело" сотрудником Администрации президента РФ Борисом Титовым.

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. А сообщал об этом сопредседатель комитета, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который и является лидером и основателем Партии роста.