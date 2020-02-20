Украинское посольство в Китае готово оказывать помощь украинцам, которые отказались от эвакуации из Уханя. Дипломаты поддерживают связь с гражданами в соцсетях и месенджерах, включая китайский WeChat.

Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

Представитель ведомства отметила, что несмотря на состоявшуюся эвакуацию украинцев из Уханя, дипломаты в круглые сутки находятся на связи с оставшимися там гражданами. Зеленко заявила, что Украина оказывает организационную, финансовую и консультативную помощь.

"Нашими консулами осуществляется постоянная коммуникация с гражданами Украины, которые сейчас находятся в Китае, в социальных сетях, а также в группах, созданных украинском в мессенджере WeChat", - добавила пресс-секретарь.

В МИД также отметили, что оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которые не улетели из Китая, функционирует и способна обработать обращения соотечественников в любое время.

Скриншот: Катерина Зеленко в Твиттер

Напомним, что сегодня в Украину прибыл самолет с эвакуированными из охваченного коронавируса китайского города Ухань.

Самолет, который забрал из КНР украинских и иностранных граждан, приземлился в Харькове. Оттуда людей доставят в город Новые Санжары на Полтавщине.