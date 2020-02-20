Президент Владимир Зеленский своим указом назначил на пост представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ранее судимого сотрудника СБУ Геннадия Кузнецова.

Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook в четверг, 20 февраля.

По словам Кузьмина, Геннадий Кузнецов является руководителем центра спецопераций СБУ. Однако, как выяснилось, новоиспеченный представитель Украины оказался судимым аферистом.

"Публикую копию, мягко говоря, "странного" приговора. Почему странного? Потому, что статья, по которой признавший свою вину "герой-спецназовец" был осуждён , предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, а суд по непонятным пока причинам приговорил подсудимого к штрафу. Да и окончательная квалификация преступления вызывает больше вопросов, чем ответов...

Думаю, руководители Нормандской четверки по-достоинству оценят это назначение и уровень компетентности президента Украины. Похоже, Зеленский решил окончательно превратить Украину в филиал студии Квартал-95", - написал Кузьмин.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Он отметил, что сегодня отправит депутатское обращение президенту, главе СБУ и генпрокурору.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Ранее Кузьмин сообщил, что Венедиктова незаконно совмещает работу главой ГБР и нардепом.

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