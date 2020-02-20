В Днепре вернувшийся из зоны ООС мужчина устроил взрыв в подъезде многоквартирного дома - под дверью квартиры, где живет его бывшая жена. Инцидент произошел на жилмассиве Красный Камень. Мужчина, которого бывшая жена не пускала в квартиру сначала пытался выбить дверь, а затем устроил взрыв. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По данным издания, незванный гость устроил несколько взрывов и поджогов, вырывал рубильник электрощитка, а также угрожал расправой женщине и ее родным.

В результате агрессивных действий повреждена дверь квартиры. Также из-за взрыва не работает лифт, стены и потолок в подъезде закопчены, стоит резкий запах гари.

Фото: dnepr.express

Женщина, которая состоит с этим мужчиной в официальном разводе обратилась в полицию уже в пятый раз за последние два дня. Обстоятельства инцидента изучают правоохранители.

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