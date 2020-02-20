Оба зараженных коронавирусом украинца из экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, выздоровели.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава Комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, видео обнародовано в YouTube.

"Наши работники экипажа Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу... Кстати, ни одно масс-медиа не поаплодировало, что они выздоровели. Это та статистика: 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", - сказал Радуцкий.

Видео: YouTube/ НАШ. Об украинцах с лайнера Diamond Princess: 08:30

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. В конечную точку судно должно было прибыть 4 февраля. Однако на борту обнаружили коронавирус, поэтому лайнер отправили на карантин. 19 февраля сообщалось, что первые 500 человек с Diamond Princess наконец-то сошла на берег.

Также мы писали, что Украина не планирует эвакуацию своих граждан с лайнера Diamond Princess, где коронавирусом заразились почти полтысячи человек.