В санатории в Новых Санжарах Полтавской области, в котором будут проходить карантин эвакуированные из Уханя украинцы, часть персонала написала заявление на увольнение.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

Нардеп сообщил, что часть персонала перевезли в другое место, но есть люди, которые осталась на месте.

По последней информации от Telegram-канала UN - сливы и груши, персонал санатория Новых Санжар, который оставался на месте, также вывезен. "То есть санаторий пока полностью пуст. На территории только коты ходят, и то, пока их никто не отловит", - сказано в сообщении.

Фото: t.me

При этом еще вчера из санатория в Новых Санжарах вывезли всех пациентов.

В четверг, 20 февраля, в страну из Китая вернулся самолет с гражданами Украины и других стран. В свою очередь, жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале и вышли на улицы, протестуя против такого решения властей.

На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТР-ов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.

Напомним, что полиция Украины уже изучает личности тех, кто призывал к массовым недовольствам относительно эвакуации украинцев из Уханя.

"Страна" ведет текстовую трансляцию эпопеи с эвакуацией из охваченного коронавирусом Уханя украинцев.