Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко полагает, что украинку, которая отказалась от эвакуации из Уханя из-за запрета брать с собой собаку, не пускали на борт самолета с питомцем, так как животное может быть носителем вируса.

Об этом Тищенко заявил в комментарии "Стране".

"Насчет девушки, которая не смогла эвакуироваться с собакой, мне сложно комментировать, но ходят слухи, что собака - носитель вируса, правда, это непроверенная информация. Мы впервые это делаем, оттачиваем, чтобы страна была готова. Вы хотите сказать, что надо было рискнуть жизнями людей и взять собачку на борт? Мы не можем рисковать жизнями людей. Хотя я очень люблю животных, у меня были сразу две собаки: Мэри и Джеф", - заявил Тищенко.

Также он заявил, что блокирование дорог протесты жителей регионов против размещения эвакуированных из Китая украинцев у них в областях связаны с украинским менталитетом.

"Это все из-за нашего украинского менталитета: моя хата с краю, ничего не знаю". Приход нашей команды я называю "Зеленая весна". Президент хочет объединить страну, чтобы это была сплоченная большая семья. Жизнь одного украинца - самое ценное", - сказал нардеп.

Напомним, что из-за невозможности взять с собой собаку от эвакуации отказалась украинка Анастасия Зинченко. "Страна" подробно рассказывала об этой истории.

Также мы писали о том, что сейчас украинцев из Китая везут в Новые Санжары. На улицах поселка военная техника и массовые беспорядки. "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.