На странице киевской волонтерки Марины Лобок в Facebook вскоре после того, как в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами, появился провокационный пост, который вызвал бурю негодования в сети. "Не в тот самолет попала ракета", - говорилось в посте.

Как сообщает издание "Обозреватель", пост написала не Марина, а ее отец, волонтер Николай Лобок. По его словам, он якобы не имел ввиду борт из Уханя.

"Когда я писал про ракету и самолет, я имел в виду самолет с кремлевским Ху*лом, так я называю Путина", – пояснил он. По словам волонтера, он опубликовал такой провокативный пост, чтобы "почистить список друзей от тех, кто с головой не дружит". Позже волонтер отредактировал пост, дописав в нем еще две фразы: "Был бы в самолет кремлевского ху*ла! Московиты, быстро исчезните".

Скриншот: Facebook/Марина Лобок

Как он отметил, он все же против эвакуации украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса. "Я считаю, что это очередной выстрел в моего друга, в нашего президента Владимира Зеленского. Я был знаком с ним лично", – сказал волонтер.

Как пояснил Лобок, после прибытия этого рейсы в Украине, у граждан появится еще один повод покинуть страну. "Из Украины люди и так бегут пачками. И в основном молодежь. А это станет еще одним поводом, чтобы уехать", – предположил волонтер.

Пользователи Facebook возмущаются постом на странице Марины Лобок

Как убежден Лобок, для украинцев, находящийся в Китае, необходимо было организовать карантин на месте, "заплатить какие-то деньги и создать резервацию именно в Китае, чтобы вирус не распространялся в Украине". "Пусть они и не больны, но те 14 или 15 дней могли бы перетерпеть", – сказал он.

Пользователи Facebook возмущаются постом на странице Марины Лобок

Волонтер заявил, что не верит в эффективность мер предосторожности при эвакуации людей. "Я ознакомлен с мерами предосторожности, но все равно это вирус. Он не разбирает людей, он просто косит. Не зря самолет развернули. Говорят, из-за погодных условий, но я думаю, что погода ни при чем", – сказал он.

Отвечая на вопрос, почему он пользуется аккаунтом дочери, а не своим личным, Николай Лобок заявил: "Я имею право. Кто мне запретит? Те, кто думают, что это пишет Марина, также имеют право думать что угодно".

Напомним, в четверг в Украину прибыл самолет, на борту которого находятся эвакуированные из Уханя украинцы. Сообщалось, что самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков. Сначала лайнер кружил над городом почти два часа, но потом так и не сел в аэропорту Харькова из-за сильного тумана. Позже самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего сел в Харькове.