В Киеве состоялся марш, посвященный шестой годовщине трагических событий на Майдане Независимости. Участники акции дошли к аллее Героев Небесной Сотни - там прошла панихида по погибшим во время Революции достоинства.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

В четверг, 20 февраля, в центре Киева собрались участники Революции достоинства и их близкие, чтобы почтить память пострадавших активистов на Майдане в 2014 году. Акцию посетили родители и родственники погибших протестующих, священники, и представители общественности.

Марш к годовщине Майдана в Киеве. Фото: Укринформ

Организаторы марша отметили, что сегодня участники акции вспоминают не только пострадавших в ходе беспорядков в Киеве, но и людей, которые погибли в ходе конфликта на Востоке Украины. Митингующие выступили с требованием к власти о справедливом расследовании преступлений на Майдане.

Марш к годовщине Майдана в Киеве. Фото: Укринформ

Сообщается, что акция началась в Крепостном переулке, откуда демонстранты, выкрикивая лозунги, "Герои не умирают, умирают враги" и "Слава Украине", направились к аллее Героев Небесной Сотни, где состоялась панихида по погибшим во время Революции достоинства.

Марш к годовщине Майдана в Киеве. Фото: Укринформ

Ранее мы писали о том, что и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова обратилась к украинцам с обращением по поводу шестой годовщины Майдана. Во время выступления, руководитель ведомства упомянула о 78 погибших гражданских лицах из состава "Небесной сотни".

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти жертв на Майдане.