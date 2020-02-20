В четверг, 20 февраля, многострадальный самолет из Уханя, который эвакуировал украинцев из охваченного коронавирусом региона, покружил над Днепром, сел в Киеве, а потом вылетел в Харьков, который и стал конечным пунктом.

Онлайн-хронику этого события ведет "Страна".

Это происходило на фоне протестов в разных уголках Украины, жители которых не хотели, чтобы эвакуированных размещали в их регионе.

Накануне протестовали в Киевской области, в Тернопольской перекрывали дрогу, во Львовской - принесли шины к госпиталю. Но своего пика протесты достигли в день прилета, когда выяснилось, что эвакуированных направят в Полтавскую область. В Новые Санжары пришлось вводить БТРы и Нацгвардию.

Все эти дни панику подогревали. О чем еще накануне говорил президент Владимир Зеленский - и грозил политикам, которые подымают волну паники, привезти людей из Уханя в их особняки в Конча-Заспе.

Разбирались, кто и как разгонял панику по поводу прибытия украинцев из Уханя.

Коронавирус, как месть за патриотизм

Политики и правда приложили руку к нагнетанию паники.

Нардеп от партии Порошенко, бывший львовский губернатор Олег Синютка, после того, как появились слухи, что эвакуированных из Китая могут отправить на карантин во Львовской области, заявил, что такой шаг новой власти - это месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний.

"По полученной информации от Министерства здравоохранения и Министерства инфраструктуры на этой неделе на Львовщине ожидается прибытие самолета с эвакуированными людьми из Китая в связи с эпидемией коронавируса" - написал Синютка.

По его мнению, с одной стороны, эвакуированные - "это наши люди, украинцы, чьи дети, родители и родственники, часть нашего государства и оставлять их в сложной ситуации мы не имеем морального права".

С другой Синютка спрашивает, почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно на Львовщину.

"Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний" - поделился на своей странице в Facebook политик.

"Это не банальное чиновничье поручения, где можно допустить ошибку, а потом ее исправить, это реальная опасность жизни миллионов людей и большой вызов для страны в целом. Надеюсь и надеюсь, что к этому вопросу власть отнесется ответственно!" - резюмировал экс-губернатор.

После этой фактически легализации слухов во Львовской области и разгорелась паника.

Одновременно утром 19 февраля из Винниковского госпиталя начали вывозить пациентов, объявив, что это плановые учения. Именно это породило панику среди местных жителей, которые подумали, что вместо них в медучреждении на карантин разместят эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

У здания госпиталя стали собираться недовольные, а к обеду к его воротам свезли шины.

Страсти в Тернополе

Массовые протесты кипели и в Тернополе. В Тернопольской области местные жители заблокировали дорогу, ведущую к санаторию, а также отправились митинговать против приема граждан на сессию поселкового совета.

Подлил масла в огонь и Тернопольской облсовет. Там решение поселить в области эвакуированных из Китая назвали "геноцидом украинского народа". На сессии также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории региона эвакуированных из Китая.

Протесты населения и медработников широко освещались по телевидению. Люди баррикадировались шинами, призывают направить эвакуированных в Чернобыль и молились.

Местные СМИ пестрели заголовками: "Самолет с людьми из Уханя приземлится на Львовщине - Тернополь обошли", "Пресвятая Богородица спаси" - поют люди на блок-посте на Тернопольщине, где продолжается молебен под дождем", "Тернополь мы отстояли: эвакуированные из Китая люди поедут в Винники".

Шатания в Обухове

Еще на прошлой неделе пошли слухи о том, что эвакуированных украинцев разместят в Обуховском районе - санатории "Пролисок".

После этого обуховские власти обратились к президенту с требованием этого не допустить. Местный райсовет даже собрался 14 февраля на внеочередную сессию.

Единственным вопросом повестки дня было "недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса covid-19 на территории населенных пунктов Обуховского района".

Совет решил обратиться к Зеленскому и депутату Александру Дубинскому, избранному в Обуховском районе.

После этого Дубинский заявил, что что размещения украинских граждан для карантина на территории Обуховского района не будет.

Бунт в Новых Санжарах

В Новых Санжарах Полтавской области, куда в итоге повезли эвакуированных на карантин, местные жители начали перекрывать дороги, жечь шины и вступать в стычки с полицией - лишь бы эвакуированных не заселяли в местный госпиталь. Тем самым полтавчане повторили действия жителей Тернопольской области. Туда свезли военную технику, стянули нацгвардейцев.

Как уже рассказывала "Страна", местных жителей на протест организовали местные власти - руководство ОТГ.

Паника в сети

Накануне прилета паника подогревалась в группах в соцсетях. В постах сообщалось, что стало известно, что в тот или иной город уже прилетел самолет из Уханя. Например, такие сообщения были в группах Белой Церкви в Киевской области.

Пользователи стали троллить такие сообщения, правда, и их принимали за чистую монету.

Загадочные письма с почты Минздрава

Панику подогрели и сообщения о пяти случаях заражения коронавирусом в Украине, которые 20 февраля начали рассылать с почты МОЗ.

"По данным на этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случая covid-19 (Киев - 2, Львов-2, Харьков - 1). Во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мер предотвращения занесению и распространению случаев заболевания covid-19. Дополнительная информация о коронавирусе во вложении. Сообщите об угрозе своим родным и коллегам", - говорилось в письме.

Однако в Центре общественного здоровья Украины сообщили, что это фейк.

"Информация о 5 подтвержденных случаев коронавирус COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресслужбу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма. Спасибо за сотрудничество!" - сообщили на официальной странице ЦОЗ в Facebook.

Полиция занялась подстрекателями

Полиция Украины уже сообщила, что изучает личности тех, кто призывал к массовым протестам против эвакуации украинцев из Уханя. В МВД увидели в этом признаки политической провокации. В том числе будут проверять тех, кто писал провокативные посты в соцсетях.

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте", - заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

Он добавил, что МВД будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.

Ранее о политической составляющей говорил и президент Владимир Зеленский. Перед прилетом самолета он пригрозил заселять эвакуированных в особняки тех политиков, которые подливают масло в огонь.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям - мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам - и подбивают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане как и мы. А по поводу этих политических "товарищей", хочу вам сказать правду, если будете перекрывать дороги и подбивать местных жителей... Я лично привезу этих (эвакуированных) граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил президент во время брифинга 18 февраля.