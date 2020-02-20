Все пассажиры эвакуационного рейса, который доставил украинцев из Китая в Харьков, прошли проверку. Они сели в автобусы, которые должны доставить их в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Глава "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" в Харьковской области Виктор Забашта сообщил, что знал о прибытии самолета в Харьков еще ночью.

"Я не знаю, какой был ход мыслей и были ли альтернативные варианты. Ещё ночью нам поставили задачу и мы приехали встречать самолёт", - сказал Забашта.

Также он подтвердил, что пассажиры рейса уже прошли проверку и сели в автобусы, которые должны доставить их в Новые Санжары.

В Telegram-канале "Политика Страны" появилось видео, как автобусы с эвакуированными покидают территорию харьковского аэропорта.

Напомним, "Страна" писала о том, что сейчас происходит в Новых Санжарах, где начался бунт против размещения украинцев из Китая.

Также мы сообщали о том, как выглядит санаторий Новые Санжары, куда везут украинцев из Китая.