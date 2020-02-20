Все пациенты медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области накануне приезда эвакуированных из Уханя перевезены в другой санаторий.

Об этом Украинским новостям сообщил один из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа".

"Пациентов там точно нет. Их перевезли в другой санаторий", - сказал депутат. Он отметил, что всех пациентов вывезли 19 февраля поздним вечером. Депутат не сообщил, о скольких пациентах идет речь.

Эвакуированные из Уханя украинцы прошли медосмотр в аэропорту Харькова и их посадили в автобусы для поездки в Полтавскую область.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.