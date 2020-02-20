В городе Новые Санжары Полтавской области не прекращаются беспорядки. Правоохранители начали зачистку дороги, на которую вышли недовольные горожане. Они протестуют против решения властей госпитализировать в местной больнице эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Видео с места событий публикуют пользователи соцсетей.

В четверг, 20 февраля, в страну из Китая вернулся самолет с гражданами Украины и других стран. В свою очередь, жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных оставят в их городе на карантин в местном госпитале и вышли на улицы, протестуя против такого решения властей.

На усмирение протестующих МВД направило десятки силовиков в полной экипировке и несколько БТР-ов. Этот шаг вызвал еще больше негодования у жителей Новых Санжаров. К этому моменту правоохранители начали операцию по активной зачистке дорог города от протестующих.

Напомним, что полиция Украины уже изучает личности тех, кто призывал к массовым недовольствам относительно эвакуации украинцев из Уханя.

"Страна" ведет текстовую трансляцию эпопеи с эвакуацией из охваченного коронавирусом Уханя украинцев.