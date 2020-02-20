В случае прибытия рейса из китайского Уханя в Харьков, с целью безопасности, эвакуированные не будут проходить через терминалы аэропорта.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, передает Мediaport.

"Все люди, которые находятся на борту, они здоровы. Тем не менее, мы понимаем все эти опасения, которые есть с этой болезнью, и через терминал люди проходить не будут. Все люди будут перемещены в соответствующие автобусы. Они пройдут еще одну проверку. Это будет третья проверка после китайских врачей, после наших врачей, которые тоже их обследовали, которые сейчас всех сопровождают. Еще будет проверка нашими врачами, которые находятся здесь. В терминал они не заходят, они сразу перемещаются после проверки в автобусы и двигаются дальше", — сказал Кучер.

Напомним, сегодня в Украину прилетел самолет с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами.

Ранее сообщалось, что самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков. Лайнер около часа кружил над городом, но в аэропорту Харькова так и не сел. Вероятно, из-за сильного тумана.

Позже самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего сел в Харькове.

В МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.