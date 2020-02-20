Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее возглавлял телеканал СТБ, заявил, что благодаря передаче "Битва экстрасенсов" было расследовано множество уголовных дел, а ошибочно посаженные люди смогли выйти из тюрем.

Об этом он сообщил в интервью "Громадському", видео обнародовано в YouTube.

"... Коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию, это его главная идея: набрать продукты, которые позволяют ему увеличивать доходы. И "Битва экстрасенсов" - один из продуктов, который привлекал достаточно большую аудиторию. Можно по-разному оценивать: шлак/ не шлак, но благодаря, в том числе, "Битве экстрасенсов" или только "Битве экстрасенсов" были расследованы многие уголовные дела, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - заявил министр Бородянский.

На вопрос, верит ли он сам в экстрасенсов и их способности, Владимир Бородянский заявил, что сам является "слабо верующим человеком", но он упомянул те случаи, "которые фактически были". Также министр, который является инициатором скандального законопроекта о дезинформации, заявил, что это понятие на "Битву экстрасенсов" не распространяется.

"Дезинформация - это то, что может навредить национальным интересам. А тут можно верить, можно не верить. Это драматическое произведение, которое позволяет в такой форме как документальная реальность переживать эмоции... Не сказано, [что это постановка]. На разных этапах проекта были разные метаморфозы. Но безусловно, там есть преувеличения, как в любом телевизионном продукте", - сказал Бородянский.

Видео: YouTube/ hromadske. Про битву экстрасенсов - с 01:00

Напомним, "Страна" подробно разбирала проект закона о дезинформации, в соответствии с которым для журналистов в Украине хотят ввести уголовную ответственность - с заключением до 7 лет.

Также мы писали о том, как народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу приглашал всех желающих на приём к участнице телешоу "Битва экстрасенсов" в своем Facebook.