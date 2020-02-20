Украина сегодня, 20 февраля, со скандалами и протестами встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами. В Полтавской области начались массовые беспорядки. Местные жители не хотят пускать к себе на карантин украинцев, которых сегодня привезли самолетом из Китая.

Глава Харьковской ОГА Кучер уже официально заявил, что в Харькове, куда прилетел самолет, уже заканчивают осмотр украинцев, прибывших из Китая, и скоро их повезут в Новые Санжары Полтавской области. "Борт принят Харьковским международным аэропортом. Сейчас проходят соответствующие работы. Людей на борту проверяют медики, но официальной информации об их состоянии нет", - передает слова Кучера корреспондент "Страны".

По его словам, через терминалы эвакуированных из Уханя провозить не будут. "Мы получили информацию от президента и МВД, что после проверки их повезут в Полтавскую область, в Санжары, где они будут находиться в закрытом медучреждении Нацгвардии", - сказал Кучер.

В МВД, свою очередь, сообщили, что 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что обсервация будет продолжаться 14 дней в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. "Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолете здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

Глава МВД заявил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что в них повышенная температура. По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы, просто у них слабость.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая написала пост в Facebook, где сообщила, что пассажиры и члены экипажа после проверки чувствуют себя хорошо и готовятся к отправлению в место обсервации.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Позднее стало известно, что украинцев, прилетевших из Уханя, выпустили из самолета. Сейчас они поедут в Новые Санжары. Виктор Забашта, глава "Центра экстренной медпомощи и медицины ктастроф" в Харьковской области сказал журналистам, что состояние всех пассажиров удовлетворительное.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.