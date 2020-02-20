Сегодня, 20 февраля, тема №1 для Украины - возвращение в страну из китайского Уханя лайнера с нашими согражданами.

В Новых Санжарах, где планируют разместить людей на карантин уже вспыхнули массовые беспорядки, а президент Владимир Зеленский пристыдил их организаторов и привел в пример Францию, где люди, наоборот, помогали эвакуированным землякам.

"Страна" провела опрос нардепов в Раде и выяснила, что они думают об эвакуации украинцев из Китая и блокировке дорог в Полтавской области.

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: facebook.com/sluganarodu.tyshchenko.219

"Это все из-за нашего украинского менталитета: моя хата с краю, ничего не знаю". Приход нашей команды я называю "Зеленая весна". Президент хочет объединить страну, чтобы это была сплоченная большая семья. Жизнь одного украинца - самое ценное. Насчет девушки, которая не смогла эвакуироваться с собакой, мне сложно комментировать, но ходят слухи, что собака - носитель вируса, правда, это непроверенная информация. Мы впервые это делаем, оттачиваем, чтобы страна была готова. Вы хотите сказать, что надо было рискнуть жизнями людей и взять собачку на борт? Мы не можем рисковать жизнями людей. Хотя я очень люблю животных, у меня были сразу две собаки: Мэри и Джеф".

Дмитрий Черный, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: facebook.com/iryna.hobta

"У нас большинство людей думает только о себе, и по своей природе, в основном, эгоисты. Все переживают, чтобы не заболеть коронавирусом, но никто не думает об уровне заболеваний туберкулезом. Я за то, чтобы пустить их, конечно, это же наши граждане. Мы говорим о людях и человеческих судьбах, поэтому нужно эвакуировать всех людей. Допустим, пожар в каком-то доме и нужно эвакуировать людей. Мы что, будем эвакуировать только своих граждан? Нет, конечно. Нужно максимально протянуть руку помощи и помогать всем".

Артем Кунаев, депутат фракции "Слуга народа":

Артем Кунаев, фото: facebook.com

"В прессе слишком раздувается проблема вокруг темы коронавируса. Ситуация подается как колоссальная эпидемия, но на самом деле все не так, учитывая население Китая. Если сравнить с уровнем заболевания туберкулезом и другими болезнями - это не такая уж и большая цифра. Такое отношение к нашим соотечественникам - недопустимо. Как это мы не хотим, чтобы они вернулись домой? Я этого не понимаю. Считаю, что нужно относиться лояльно, спокойно и взвешено к их возвращению".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Александр Качура, фото: facebook.com/o.kachura

"Нужно изучать ситуацию с девушкой и собакой, которую не пустили на борт. Согласно международным стандартам здравоохранения, животных перемещать более рискованно, у собаки сложно диагностировать, является ли она носителем вируса. Поэтому медики поступили абсолютно правильно. Но этот вопрос мы как-то решим. Это вопрос гуманности, но человеческая жизнь всегда должна стоять выше. Мы должны думать о безопасности наших граждан. Я сейчас разбираюсь в этом вопросе, мы свяжемся с девушкой и будем это решать.

Я считаю манипуляцией общественным мнением то, что сейчас блокируют дорогу. Я не понимаю, от кого мы блокируем? От трёх 18-летних девушек или от восьмилетнего жителя Мариуполя? Это просто абсурд. Такого ни в одной стране нет, только у нас. Это не проблема людей, которые блокируют, а проблема отдельных политиков, которые хотят получить политические балы к местным выборам. Они манипулировали 28 лет и пытаются дальше раскачать ситуацию в Украине, ещё на несколько частей страну поделить и избраться там президентами. Они готовы на все, что угодно. Бросить людей по БТР - это для них было бы хорошо, они бы написали новый пост и обсудили, какая плохая власть в стране".