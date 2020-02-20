"ЛНР" передала Украине тело военного Хитайлова, погибшего во время обострения на Донбассе. Фото
Представители т.н. "ЛНР" заявили, что передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля под Золотым. Также были переданы останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.
Передача тела состоялась в районе моста через Северский Донец вблизи Счастья, пишут местные СМИ.
"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших - и одного и второго - установлены", - заявили в "ЛНР".
Фото: lug-info.com
Ранее "Страна" разбиралась, что произошло под Золотым и почему на Донбассе новое обострение.
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