Представители т.н. "ЛНР" заявили, что передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля под Золотым. Также были переданы останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

Передача тела состоялась в районе моста через Северский Донец вблизи Счастья, пишут местные СМИ.

"В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших - и одного и второго - установлены", - заявили в "ЛНР".

Фото: lug-info.com

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