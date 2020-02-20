В пятницу, 21 февраля, в Украине возможны осадки. Их прогнозируют в западных и восточных регионах, за исключением Харьковской области.

Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер в пятницу будет юго-западным, на юге и востоке Украины - восточным. Он будет несильным, максимум умеренным.

"Атмосферное поле над Украиной - преимущественно антициклональное (кроме запада), ветер - не сильный, могут возникнуть местами туманы, которые будут ухудшать видимость, и изморозь", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, температура воздуха в ночь с 20 на 21 февраля ожидается на уровне -3...+3 градусов, завтра днем ​​+4...+8 градусов, в восточных областях: +1...+4 градуса. В Киеве 21 февраля ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится, максимум - морось. По данным Диденко, ночью температура воздуха составит около нуля, днем ​​+5 градусов.

"В воскресенье, 23-го февраля, к нам прибегут атмосферные фронты, которые принесут осложнение погоды - осадки и сильный ветер", - предупредила Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Киеве в среду, 19 февраля, зафиксировали 10-й день с начала погодной весны.

Также мы писали, что синоптики ждут аномально жаркой весны: уже в первые ее недели температура может подняться до +14 градусов.