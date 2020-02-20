Сегодня, 20 февраля, в Украине поминают трагические события пятилетней давности, когда на Майдане пролилась большая кровь. Президент Зеленский уже почтил память погибших, а председатель областного совета Днепропетровской области Святослав Олейник, заявил, что сегодня нужно чтить память всех погибших в те дни.

Об этом передает официальный Telegram-канал облсовета.

"Ежегодно, 20 февраля, украинцы вспоминают кровавые события революции достоинства 2014 года. В противостояниях на Институтской улице в Киеве были ранены тысячи человек, около сотни погибли. Сегодня жители Днепра и области, родные погибших, представители областной и городской власти собрались на Аллее памяти чтобы возложить цветы и почтить память погибших тогда граждан минутой молчания. Представители духовенства провели траурную панихиду.

Председатель областного совета Святослав Олейник прокомментировал памятное мероприятие. "В памяти людей еще свежи раны от кровавых событий тех дней. К сожалению, до сих пор нет результатов расследования, не названы виновники сотен погибших. Погибших как среди обычных людей, так и правоохранителей, спецназовцев, военных. Поэтому сегодня мы должны почтить память всех погибших на Майдане - событий, которые изменили историю нашей страны", - идет речь в официальном заявлении.

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