С официальной электронной почты Министерства здравоохранения поступила информация о том, что в Украине якобы зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусом.

Рассылка началась в четверг, 20 февраля.

"По данным на этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случая covid-19 (Киев - 2, Львов-2, Харьков - 1). Во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мер предотвращения занесению и распространению случаев заболевания covid-19. Дополнительная информация о коронавирусе во вложении. Сообщите об угрозе своим родным и коллегам", - говорится в письме.

Скриншот: life.pravda.com.ua

Однако в Центре общественного здоровья Украины сообщили, что это фейк.

"Информация о 5 подтвержденных случаев коронавирус COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить в пресслужбу Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма. Спасибо за сотрудничество!" - говорится в сообщении на официальной странице ЦОЗ в Facebook.

Скриншот: Facebook/ЦОЗ

Издание обратилось в пресс-службу медицинского ведомства. Там заявили, что не распространяли такую информацию и уже решают эту проблему.

Напомним, по данным на 20 февраля, число жертв вируса Covid-19 уже достигло 2 128 человек, зараженных уже 75 604.

Как сообщалось, власти Китая признали разработанный в СССР противовирусный препарат "Арбидол" лекарством против коронавируса. Минздрав КНР включил средство в шестую версию предварительного плана лечения вируса Covid-19.