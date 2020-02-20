Исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова выступила с обращением по поводу шестой годовщины Майдана, в котором говорится о 78 погибших гражданских лицах.

Обращение было опубликовано на сайте ведомства.

В четверг, 20 февраля, в очередную годовщину расстрела демонстрантов в центре Киева, Государственное бюро расследований отчиталось о внесении изменений в украинский закон, которые помогут привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.

Кроме убитых 78 демонстрантов, Венедиктова упомянула 13 погибших правоохранителей, которые находились при исполнении во время трагических событий на Майдане. Пострадавшими, по данным ГБР, считаются 2,5 тысячи человек.

Видео: YouTube/ ГБР

Стоит отметить, что согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, "Небесная сотня" включала 105 погибших гражданских лиц, из них - 94 человека пострадали во время столкновений на улице Институтской.

Напомним, что предыдущий президент Украины и народный депутат Петр Порошенко писал о более 80 протестующих, погибших во время протестов в столице страны.

Также мы писали о том, что сегодня президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти "Небесной сотни".