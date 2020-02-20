Все пассажиры эвакуационного самолета, который доставил украинцев и иностранных граждан из Уханя в Харьков, летели в защитных масках, а члены экипажа - специальные защитные костюмы.

Об этом свидетельствует видео, снятое на борту лайнера, оно опубликована в Telegram-канале "Политика Страны".

Так, на кадрах запечатлено, как стюардессы в защитных костюмах разносят пассажирам еду. Они делают это в специальных защитных костюмах. Салон также завешен специальной пленкой.

Напомним, в 11:50 самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в аэропорту "Харьков". Там его пассажиры должны пройти пограничный контроль. Мы публиковали фото самого лайнера на посадочной полосе и того, что происходит в аэропорту.

После всех процедур эвакуированных граждан должны отвезти в Новые Санжары Полтавской области, где их разместят в медцентре Нацгвардии на двухнедельный карантин. Жители региона недовольны - еще утром начались стычки с полицией. "Страна" рассказывает о ситуации в режиме онлайн.