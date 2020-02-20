Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приземлился в аэропорту "Харьков". Теперь пассажиры должны пройти пограничный контроль.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Так, рейс PQ1117 / SQP1117, который вылетел из аэропорта "Борисполь" в 11:10 приземлился в Харькове в 11:50.

Скриншот: flightradar24.com

Теперь пассажиры должны пройти пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности. На месте полиция в защитных масках.

Фото: "Страна"

Напомним, что Харьков - транзитный пункт для эвакуированных граждан. После этого их повезут в Полтавскую область, чтобы разместить на двухнедельный карантин в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары". "Страна" писала о том, как выглядит санаторий Новые Санжары, куда везут украинцев из Китая.

Также мы сообщали, что в Полтавской области местные жители протестуют против размещения эвакуированных на карантин у них в регионе. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.