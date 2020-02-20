Александр Шовковский получил "сюрприз" от коммунальщиков, фото: facebook.com

С коммунальными тарифами в Украине творится чехарда и порой происходят удивительные вещи. Так, знаменитый голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ 706,71 гривну. Вроде бы немного, но вся штука в том, что у него газа нет уже 4 года.

Знаменитый спортсмен пошел на принцип и решил судиться с коммунальщиками, о чем и сообщил в своем Facebook.

"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку...

В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания Киевгаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше - уже и вспомнить-то сложно) к нам тоже заявились с проверкой:
а) правильности расположения;
б) те ли самые правильные трубы для газа используются;
в) правильно ли они проложены и не спрятаны ли они в стене;
г) и т.д. и т.п...

В общем, по результатам проверки вынесли вердикт: "Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить!".

А отсюда для меня следовало:
1. как минимум ремонт в кухне сделать;
2. поменять всю концепцию этой самой кухни!
В противном случае, работники Киевгаза вынуждены будут отключить меня от газа!

Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал: "Отключайте!!!". И меня от газа отключили!!!

И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счетчик мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без счетчика).

Принципиально буду судиться!", - написал Шовковский и показал реальную платежку за виртуальный газ.

Александр Шовковский Facebook

Платежка за газ Александр Шовковский Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Шовковский стал тренером сборной Украины по футболу.

Так же мы рассказывали, как Шовковский попал в ДТП на заснеженной трассе из-за стада кабанов.

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