С коммунальными тарифами в Украине творится чехарда и порой происходят удивительные вещи. Так, знаменитый голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский получил платежку, по которой он должен заплатить за газ 706,71 гривну. Вроде бы немного, но вся штука в том, что у него газа нет уже 4 года.

Знаменитый спортсмен пошел на принцип и решил судиться с коммунальщиками, о чем и сообщил в своем Facebook.

"Платёжка за газ. 706,71 гривна. Много это или мало - судить вам?! Вопрос риторический! Но обо всем по порядку...

В 2016 году произошёл взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Естественно, во избежание повторения такого происшествия, компания Киевгаз инициировала проверки. По крайней мере, однажды в июле (а может и раньше - уже и вспомнить-то сложно) к нам тоже заявились с проверкой:

а) правильности расположения;

б) те ли самые правильные трубы для газа используются;

в) правильно ли они проложены и не спрятаны ли они в стене;

г) и т.д. и т.п...

В общем, по результатам проверки вынесли вердикт: "Стены разбить! Трубу из стены достать! По поверхности, чтобы доступ к ней был в любой момент был, проложить!".

А отсюда для меня следовало:

1. как минимум ремонт в кухне сделать;

2. поменять всю концепцию этой самой кухни!

В противном случае, работники Киевгаза вынуждены будут отключить меня от газа!

Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты и ее замены на газовую и стоимость ремонта и переделки кухни и сказал: "Отключайте!!!". И меня от газа отключили!!!

И вот, где-то с июля месяца 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счетчик мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без счетчика).

Принципиально буду судиться!", - написал Шовковский и показал реальную платежку за виртуальный газ.

Ранее "Страна" сообщала, что Шовковский стал тренером сборной Украины по футболу.

Так же мы рассказывали, как Шовковский попал в ДТП на заснеженной трассе из-за стада кабанов.