Власти Китая не пустили казашку на борт украинского самолета, который эвакуирует людей их Уханя, из-за высокой температуры.

Об этом заявил глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов, передает Интерфакс-Казахстан в четверг, 20 февраля.

"Предварительно было заявлено два наших гражданина. Но это стандартная процедура, в карантинных зонах для препятствия распространению инфекции в другие регионы, страны, совершенно правильно делают китайские власти, температурящих лиц не выпускают для того, чтобы защитить других. Поэтому наша гражданка осталась там", - заявил он.

По словам Биртанова, украинский борт доставил в Алматы только одну гражданку Казахстана.

Биртанов заявил, что женщину, которая осталась в Китае, поместят под наблюдение врачей, а Казахстан будет следить за этой ситуацией. Пока что у них нет информации, заболела она или нет.

Напомним, по данным на 20 февраля число жертв вируса Covid-19 выросло до 2 128 человек, зараженных уже 75 604.

Как сообщалось, самолет с эвакуированными из Уханя украинцами сел в Борисполе для дозаправки и полетит в Харьков. Тем временем в Харькове готовятся встречать самолет из Уханя, а возле госпиталя под Полтавой уже идут столкновения жителей и полиции.