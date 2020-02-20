Полиция Украины изучает личности тех, кто призывал к массовым недовольствам относительно эвакуации украинцев из Уханя. В МВД увидели в протестах "признаки политической провокации".

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил по телефону в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации. Раздувание скандала на ровном месте", - отметил чиновник.

Он также добавил, что МВД будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.

Напомним, что самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами приземлился в аэропорту "Харьков". Теперь пассажиры должны пройти пограничный контроль. Харьков - транзитный пункт для эвакуированных граждан. После этого их повезут в Полтавскую область, чтобы разместить на двухнедельный карантин в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары". "Страна" писала о том, как выглядит санаторий Новые Санжары, куда везут украинцев из Китая.

Также мы сообщали, что в Полтавской области местные жители протестуют против размещения эвакуированных на карантин у них в регионе. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.