Теракт в немецком городе Ханау совершил 43-летний немец. Правоохранителям удалось установить личность нападавшего благодаря сведениям очевидцев. В квартире с уже покончившим с собой терористом мертвой была обнаружена его мать.

Об этом сообщил министр внутренних дел Петер Бойт, передает издание OP-online.

По сведениям правоохранителей, стрельбу по людям в Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта на Майне, 20 февраля открыл местный житель. Автомобиль, на котором преступник скрылся с места преступления, зарегистрирован на него же.

"Он (автомобиль - Ред.) записан на 43-летнего гражданина Германии из Ханау. Автомобиль был обнаружен по адресу регистрации владельца. При обыске его квартиры были найдены еще два трупа — его 72-летняя мать и сам предполагаемый стрелок", - сказал министр. Также Бойт сообщил о том, что оружие, из которого были застрелены по меньшей мере 11 человек, уже было обнаружено.

Напомним, что на месте смерти стрелка полицейские нашли письмо, в котором нападавший высказывал праворадикальные идеи и требовал изгнать из страны некоторые национальности.