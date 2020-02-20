В Полтавской области начались массовые беспорядки. Местные жители не хотят пускать к себе на карантин украинцев, которых сегодня привезли самолетом из Китая.

Онлайн-хронику этой эпопеи ведет "Страна". Как мы уже сообщали, самолет из охваченного эпидемией Уханя залетел на территорию Украины еще в 7 утра. И вплоть до полудня летал то в "Борисполь", то в Харьков, не выпуская людей из самолета. По итогу он приземлился в Борисполе, а затем вылетел в Харьков.

Власти заявляют, что проблема с посадкой была в тумане, который этим утром охватил Харьковщину.

Однако параллельно в Новых Санжарах под Полтавой вспыхнул настоящий бунт. Местные жители начали перекрывать дороги, палить шины и драться с полицией - лишь бы эвакуированных не заселяли в местный госпиталь.

Тем самым полтавчане повторили "подвиг" жителей Тернопольской области, которые примерно тем же способом противились вчера доставке вывезенных из Китая сограждан в их больницу.

"Страна" разбиралась в этой ситуации.

Беспорядки в Новых Санжарах

Утром МВД подтвердило, что эвакуированные из Китая украинцы будут размещены для карантина в госпитале Нацгвардии "Новые Санжары".

Он расположен в одноименном поселке в 40 километрах от Полтавы.

Местные жители получили об этом информацию еще ночью. Поэтому начали собираться еше под покровом темноты и блокировать дорогу, ведущую со стороны областного центра.

У самого медцентра собрались несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховсой громады. Среди них - глава Новосанжарской ОТГ Инна Коба и ее зам Валентина Ивашина.

Утром на трассе образовалась огромная пробка. По сообщениям местных СМИ, отменены все рейсовые автобусы. Село в сторону Полтавы по сути в блокаде.

"20 февраля, около 07.00, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная стычка", - сказано в сообщении местной полиции.

Там рассказали, что вывели из толпы около десяти человек. Видео задержаний уже появилось в Сети. На ролике слышно, как местные жители недовольно кричат: "Какой карантин?!"

Видео стычек с полицией публикуют различные телеграм-каналы. На нем видно, что к месту протестов стянули бронетехнику и десятки силовиков, которые вручную убирают машины блокировщиков с дороги.

В Новые Санжары с утра выехал губернатор Полтавской области Олег Синегубов. Опубликовано видео его общения с людьми, которые срываются на крик.

"Зачем давят БТРами, танками? У нас что, Донбасс тут?", - кричат губернатору. "Если будет взаимопонимание с обеих сторон, никто никого давить не будет", - ответил Синегубов. От него потребовали не селить эвакуированных в центре города.

"Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - пытался успокоить губернатор на импровизированном народном сходе.

Местные жители рассказывают, что утром между полицией и протестующими была настоящая драка. "У меня все руки в синяках, детей наших побили. Машину раздавили БТРом", - рассказывает женщина на видео, опубликованном местными журналистами.

"В санаторий "Новые Санжары" сошлись все Новые Санжары, вся Лелюховка и Судиевка. Люди видели два БТРа и два автобуса, которые направились в санаторий. Они проехали по мосту в поселке, людей, как перекрывали городов, оттуда разогнали. Некоторые рассказывает, что людей били. В Новых Санжарах большая паника, к людям никто не вышел и ничего официально не сказал", - говорят местные жители.

По состоянию на полдень народ не расходится. Ждут, когда привезут автобусы с теми, кто приземлился в аэропорту Харькова.

А пока идет ожидание, под Новыми Санжарами начали расчищать дорогу для едущих сюда автобусов с украинцами из Уханя. Полицейские идут строем, за ними движется техника.

Видео с колонной полиции публикуют и из других ракурсов в Новых Санжарах. "В Новые Санжары привозят все больше военной техники, работников ГСЧС, полиции, национальной гвардии и т. п.", - сообщают местные СМИ.

Что известно о госпитале, куда везут "жертв Уханя"

Госпиталь "Новые Санжары" находится в парковой зоне, недалеко от леса и на удалении от центра поселка (отмечено меткой на карте).

На сайте Нацгвардии есть целый раздел, посвященный этому медучреждению. Сообщается, что госпиталь оборудован современной техникой и по стандартам НАТО.

Судя по промо-ролику, размещенному на сайте НГУ, у госпиталя большая, закрытая от внешнего мира территория, а также "чистый воздух и минеральная вода".

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что медицинский центр изолируют и переведут на "строгий режим бактериологической безопасности", хотя, по его же словам, бактериологической опасности нет.

"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский.

Также стоит напомнить, что больных среди прибывших из Китая украинцев нет. Но необходим карантин. Потому что теоретически вирус у них может еще проявиться в течении двух недель. Собственно для этого их и помещают в госпиталь под охрану и наблюдение врачей.