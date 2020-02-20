Оборудование НАТО и суперохрана. Как выглядит санаторий Новые Санжары, куда везут украинцев из Китая
Украинцев и иностранных граждан, которые сегодня, 20 февраля, на эвакуационном рейсе прибудут в страну, на карантин разместят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары", расположенный в Полтавской области. В медцентре хвастаются чистым воздухом, лечебной минеральной водой и современным оборудованием.
Об этом свидетельствует информация на сайте Нацгвардии Украины.
Известно, что медицинский центр "Новые Санжары" находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла. Его адрес: пер. Курортный, 44. Медицинский центр имеет обще-терапевтический профиль, он рассчитан на 251 койко-место. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, на машине из Полтавы можно доехать примерно за 45 минут.
Видео: YouTube/ Відео Національної гвардії України
На сайте Нацгвардии, в разделе, посвященном "Новым Санжарам" указано, что основными направлениями оздоровления и лечения в центре являются:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- последствия перенесенного острого инфаркта миокарда;
- последствия острых цереброваскулярных нарушений;
- заболевания органов пищеварения;
- заболевания нервной системы;
- заболевания органов опорно-двигательной системы;
- болезни мочеполовой системы, (мужчин и женщин), почек и урологических заболеваний;
- заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.
В 2016 году представители НАТО передали медцентру новое реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро. Также в санатории есть техника производителей медицинского оборудования из Германии, Голландии, Словении и некоторых отечественных фирм.
Фото: ngu.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что медицинский центр изолируют и переведут на "строгий режим бактериологической безопасности", хотя, по его же словам, бактериологической опасности нет.
"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский.
Фото: ngu.gov.ua
О том, что правоохранители обеспечат безопасность эвакуированным во время карантина в медцентре "Новые Санжары", в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры… Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина. Желаю всем нашим согражданам мира, добра и здоровья!", - написал он.
Напомним, утром 20 февраля в Полтавской области начались массовые беспорядки из-за информации о размещении эвакуированных граждан в Новых Санжарах. "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.