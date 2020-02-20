Украинцев и иностранных граждан, которые сегодня, 20 февраля, на эвакуационном рейсе прибудут в страну, на карантин разместят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары", расположенный в Полтавской области. В медцентре хвастаются чистым воздухом, лечебной минеральной водой и современным оборудованием.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацгвардии Украины.

Известно, что медицинский центр "Новые Санжары" находится в одноименном населенном пункте Полтавской области, на берегу реки Ворскла. Его адрес: пер. Курортный, 44. Медицинский центр имеет обще-терапевтический профиль, он рассчитан на 251 койко-место. Санаторий существует около 70 лет. Он находится в 40 километрах от областного центра, на машине из Полтавы можно доехать примерно за 45 минут.

Видео: YouTube/ Відео Національної гвардії України

На сайте Нацгвардии, в разделе, посвященном "Новым Санжарам" указано, что основными направлениями оздоровления и лечения в центре являются:

заболевания сердечно-сосудистой системы;

последствия перенесенного острого инфаркта миокарда;

последствия острых цереброваскулярных нарушений;

заболевания органов пищеварения;

заболевания нервной системы;

заболевания органов опорно-двигательной системы;

болезни мочеполовой системы, (мужчин и женщин), почек и урологических заболеваний;

заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.

В 2016 году представители НАТО передали медцентру новое реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро. Также в санатории есть техника производителей медицинского оборудования из Германии, Голландии, Словении и некоторых отечественных фирм.

Фото: ngu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что медицинский центр изолируют и переведут на "строгий режим бактериологической безопасности", хотя, по его же словам, бактериологической опасности нет.

"В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", - написал Зеленский.

Фото: ngu.gov.ua

О том, что правоохранители обеспечат безопасность эвакуированным во время карантина в медцентре "Новые Санжары", в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры… Полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина. Желаю всем нашим согражданам мира, добра и здоровья!", - написал он.

Напомним, утром 20 февраля в Полтавской области начались массовые беспорядки из-за информации о размещении эвакуированных граждан в Новых Санжарах. "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.