Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение более 1 млн мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону. Он считает, если бездействовать дальше, то Европа потеряет культуру.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Sun.

"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", - заявил президент США.

Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы. "Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать - из Шотландии", - отметил президент США.

Напомним, что Трамп хочет ограничить въезд в США для граждан Беларуси, Киргизии и еще пяти стран.

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