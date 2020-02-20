Количество жертв в результате стрельбы, которая произошла в немецком городе Ханау, 19 февраля, увеличилось до 11 человек. Еще пятеро с тяжелыми ранениями остаются в больницах.

Об этом сообщает издание Hessischer Rundfunk.

В ходе теракта, который произошел недалеко от Франкфурта-на-Майне, погибли не менее 11 человек. Немецкие силовики так же отчитались о количестве пострадавших - ранеными считаются 5 человек.

Напомним, что мужчина открыл стрельбу в одной из кальянных, а затем прямо на одной из площадей города. Нападавший передвигался на автомобиле темного цвета. Мотивы его нападения пока не известны. Вскоре после инцидента, террорист свел счеты с жизнью. На месте смерти якобы было обнаружено письмо, в котором нападавший высказывал праворадикальные идеи и требовал изгнать из страны некоторые национальности.

Ранее "Страна" сообщала о восьми погибших в ходе теракта.

Также мы писали о том, что по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях аннексированного Крыма задержаны двое подростков.