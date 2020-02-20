Украина сегодня, 20 февраля, со скандалами встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами. Лайнер после дозаправки в аэропорту "Борисполь" около 11:05 вылетел в Харьков. Судя по сайту Flightradar, он должен приземлиться в Харькове около 11:40.

Видео с моментом отлета лайнера из "Борисполя" опубликовал Telegram-канал Политика Страны.

Видео: t.me/stranaua

В аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет, людей из которого, предположительно, отправят в госпиталь под Полтавой.

А вот под Полтавой неспокойно. Жителям города Новые Санжары Полтавской области стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в самом центре города. Они вышли на митинг протеста. Ну а полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.