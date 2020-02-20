Сегодня Украина отмечает день расстрела на Майдане. 20 февраля 2014 года во время бойни на улице Институтской погибли протестующие и сотрудники правоохранительных органов.

Стрельбу первыми начали майдановцы. По крайней мере, к таким выводам следствие пришло еще в 2017 году. Соответствующие материалы дела, которым так и не дали хода из политических соображений, на днях опубликовала "Страна".

По ним, первые выстрелы в сторону правоохранителей сделала группа львовян, которые специально приехали на Майдан, чтобы сорвать перемирие между властью и оппозицией, спровоцировав кровопролитие.

Эта информация противоречит официальному культу "Небесной сотни", согласно которому стрельбу начал "Беркут" по приказу Януковича. Кстати, доказать этого в суде не могут уже больше пяти лет.

После публикации нашего и других расследований стало понятно, что продолжать скорбеть исключительно по убитым майдановцам нельзя. Поэтому в 2020 году все ждали от новой украинской власти новых, объединяющих подходов к отмечанию траурной даты.

Проще говоря, команда нового президента могла заявить, что протестующие и милиция - равнозначные жертвы трагедии, случившейся шесть лет назад. И перестать делить общество на "черных" и "белых".

Произошло ли это - разбиралась "Страна".

Что говорила новая власть в годовщину расстрелов

Утро началось с телеграм-сообщения партии "Слуга народа". В нем вспомнили только про активистов Майдана.

"Шесть лет назад, в этот день, Украина в очередной раз потеряла своих детей, которые боролись за ее свободу, за ее европейское будущее, за права каждого человека.

20 февраля 2014-го погибло наибольшее количество активистов Революции Достоинства. Они стали нашими Героями. Светлая память о Небесной сотне уже никогда не позволит нам сдаться".

Зеленский также, как следует из сообщения Офиса президента почтил память только "активистов" и "Героев Небесной Сотни".

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Прозвучали поминальные колокола".

А вот спикер парламента Дмитрий Разумков сделал более нейтральное заявление.

"Шесть лет назад в центре нашей столицы состоялись страшные события. Мы потеряли в мирной стране в то время очень много наших сограждан. Это трагедия для Украины и я предлагаю вспомнить минутой молчания всех тех, кто погиб тогда и всех тех, кто, к сожалению, отдал свою жизнь, защищая демократические ценности, суверенитет и будущее нашего государства", - заявил Разумков.

Правда, тот же телеграм-канал "Слуги народа" несколько иначе трактовал слова спикера, опустив слова "всем погибшим".

То есть, как видим, наиболее взвешенные слова произнес глава парламента.

Но никто из топовых представителей центральной власти не вспомнил о погибших на своем посту милиционерах. Риторика в целом осталась той же, что и при Порошенко.

При этом сам экс-президент ее кое в чем поменял.

Недавно "Страна" опубликовала расследование Андрея Портнова и Елены Лукаш, как записывали людей в "Небесную сотню". Как оказалось, многие из тех, кому присвоили звание героев Украины, вообще не были на Майдане или погибли вдали от него - подчас даже не в Киеве.

После нашей и других публикаций Петр Порошенко внезапно уменьшил число жертв "Небесной сотни" до 80-ти.

"Не верится, что уже прошло 6 лет с этих одновременно героических и трагических событий. По преступным приказам тогдашней власти, которая вывела войска против собственного народа, 600 участников Революции Достоинства были ранены. И более 80 - убито", - написал Порошенко в Facebook.

При этом и в ГБР недавно заявили, что в "Небесной сотне" уже только 78 человек.

Реакция соцсетей

Украинцы отреагировали на то, что риторика президента и "слуг народа" практически не поменялась в сравнении с временами Порошенко.

"Почтив сегодня липовую сотню и забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок, Зеленский для меня стал соучастником преступлений на майдане.

Не хватало человечности почтить всех жертв. Не хватало мужества сказать правду. Не хватило силы наказать виновных выгодополучателей и майдана, и свинообронпрома.

Покрывательство. Избирательность. Лживость. Трусость. Продажность. Фальшивость.

Фу-президент и фу-команда", - прокомментировала адвокат Елена Лукаш.

"Президент сегодня почтил память участников массовых беспорядков на Майдане, забыв об остальных погибших в результате их противоправной деятельности, захватов органов власти, хищений оружия в воинских частях, убийств и насилия.

Не обеспечив справедливого расследования преступлений на Майдане и массовой казни в Одесском Доме профсоюзов, Президент продолжил движение в пользу правившего страной меньшинства и дал очередной, противоречащий принципам справедливости сигнал следствию и государственным органам.

Сегодня у Президента была отличная возможность дать для всех объединительный посыл о справедливости и равном подходе для всех сторон этого конфликта, который он не использовал, продолжив перемещение в повестку БПП, Народного фронта и проигравших ему партий Майдана.

Это не останется незамеченным миллионами людей, доверивших свои голоса обещаниям навести порядок и обеспечить справедливость", - считает юрист Андрей Портнов.

Позже он обвинил команду Зе в следовании шаблонам времен Порошенко.

"Небольшой совет президентской команде. Вы совершенно зря так открыто порохоботствуете. Когда такое поведение приведёт вас к быстрому падению социологического доверия, все начнут жить в предверии вашей скорой демобилизации и вы не сможете проводить ни законов, ни других решений. Так начнётся начало вашего конца. Хотя, я думаю, вы уже в процессе".