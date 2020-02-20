Вечером в среду, 19 февраля, в селе Малая Девица Черниговской области поизошла непонятная трагедия. Здесь, во дворе частного дома обнаружили тело повешенного 5-летнего ребенка.

Об этом со ссылкой на сектор коммуникации ГУ Нацполиции в Черниговской области передает УНИАН.

О трагедии полицейским сообщила женщина, мать ребенка и хозяйка дома. По ее словам, она обнаружила своего 5-летнего сына во дворе собственного дома.

Сейчас специалисты проводят экспертизы для установления причин смерти, а правоохранители опрашивают местных жителей. Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в ноябре в Запорожье в квартире обнаружили мертвой целую семью. В убийстве подозревают сына, которого нашли повешенным.