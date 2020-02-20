Украина сегодня, 20 февраля, со скандалами и протестами встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами. В Полтавской области под Новыми Санжарами начались массовые стычки с силовиками против размещения там эвакуированных.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

"20 февраля, около 07.00, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказали сопротивление, возникла краткосрочная стычка", - сказано в сообщении.

Из-за этого 10 наиболее активных лиц вывели из толпы и с ними была проведена соответствующая профилактическая работа

Сейчас люди не расходятся, акция протеста продолжается. С митингующими общаются правоохранители, также с людьми общаются органы местной власти, идет обсуждение.

Издание Kolo.news сообщает, что полиция перекрыла все въезды в Новые Санжары, выезды из окружающих сел. У поселка много спецтехники, в том числе есть БТР, несколько автобусов с спецназом.

На данный момент лайнер прошел дозаправку в "Борисполе" и вылетел в Харьков. Оттуда эвакуированных должны повезти в Полтавскую область.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.