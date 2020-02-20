Украина сегодня, 20 февраля, со скандалами встречает из китайского Уханя лайнер с нашими эвакуированными согражданами. Лайнер для дозаправки сел утром в аэропорту "Борисполь", а затем отправится в Харьков.

Как сообщает корреспондент "Страны", дозаправка закончилась от самолета убрали трап и лайнер должен вылететь.

Горючее в "Борисполе" пополнили быстро. Фото: Страна.ua

В аэропорту Харькова медики и силовики готовятся встречать самолет, людей из которого, предположительно, отправят в госпиталь города Новые Санжары, что под Полтавой. Там местные жители, которые выступили против размещения у себя эвакуированных из Уханя, участвуют в стычке с правоохранителями. В свою очередь, МВД пригнало в город силовиков в полной экипировке и БТР для усмирения недовольных.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в отдельном материале, он обновляется.