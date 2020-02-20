На должности главы "Укрпошты" Игорь Смелянский получает 836 000 гривен в месяц, что в 200 раз больше оплаты труда почтальона. Также руководитель госкомпании заявил, что страной 25 лет управляли "дешевые менеджеры".

Об этом Смелянский заявил в эфире телеканала Украина24.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч гривен в месяц", - заявил глава компании и добавил, что часть из этой суммы может быть выплачена, в случае наложения штрафов на "Укрпошту".

"Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 000 штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть", - добавил Смелянский.

По мнению руководителя компании, за 25 лет украинские госслужащие имели поводы жаловаться на маленькую зарплату.

"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату. В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату. Страной руководили 25 лет дешевые менеджеры", - добавил Смелянский.

Глава "Укрпошты" также отметил, что в случае, если он будет работать бесплатно и перераспределит сэкономленные средства в счет зарплаты каждому работнику компании, то это незначительно скажется на финансовом состоянии сотрудников. "Если я буду работать бесплатно, это даст возможность каждому работнику увеличить зарплату на 9 грн 72 копейки в месяц. Можете посчитать насколько это может повлиять ", - говорит Смелянский.

Видео: YouTube/ Украина.24. (с 06:38)

Ранее мы писали о том, что глава Минобразования Анна Новосад, которая жаловалась на маленькую зарплату, недавно приобрела квартиру в Киеве почти за миллион гривен.

Также "Страна" разбиралась в том, почему глава "Укрпошты" получает такую зарплату.